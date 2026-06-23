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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam es gestern Abend in der Turn-Vater-Jahn-Straße zu einer Kollision zwischen einer 83-jährigen Skoda-Fahrerin und einem Linienbus. Die Seniorin befuhr die Krappgartenstraße und stieß mit dem von links kommenden Bus zusammen. Personen verletzten sich nicht, es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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