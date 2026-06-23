LPI-GTH: Kollision
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam es gestern Abend in der Turn-Vater-Jahn-Straße zu einer Kollision zwischen einer 83-jährigen Skoda-Fahrerin und einem Linienbus. Die Seniorin befuhr die Krappgartenstraße und stieß mit dem von links kommenden Bus zusammen. Personen verletzten sich nicht, es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. (ah)
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