LPI-GTH: Kollision

Landkreis Gotha (ots) - Heute Nacht und am frühen Morgen kam es zu mehreren Wildunfällen im Landkreis Gotha. Gegen 02.00 Uhr kollidierte 47-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße zwischen Ermstedt und Nottleben mit einem Reh. Gegen 04.00 Uhr erfasste ein 62 Jahre alter Fahrer eines Linienbusses auf der L 1027 zwischen Molschleben und Bienstädter Warte ebenfalls ein Reh. Zwischen Wandersleben und Wechmar kam es auf der L 2141 zur gleichen Uhrzeit zu einem Zusammenstoß ...

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