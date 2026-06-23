LPI-GTH: Nicht aufgepasst
Wechmar (Drei Gleichen) (ots)
Ein 16-Jähriger wollte gestern Nachmittag mit einem Moped von der Erfurter Landstraße aus nach links in die Brückenstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den entgegenkommenden VW einer 59-Jährigen. Es kam zur Kollision, wodurch der Jugendliche stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand entsprechender Sachschaden, sie blieben fahrbereit. (ah)
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