Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Stadtfest Waltershausen

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Im Rahmen des Stadtfests hat die Polizei einen Einsatz durchgeführt. Zur Aufrechterhaltung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung kamen Kräfte der Landespolizeiinspektion Gotha zum Einsatz. Der Freitag verlief veranstaltungstypisch und weitgehend störungsfrei. Am Samstag wurden sechs Anzeigen, darunter 1x Verstoß Waffengesetz, 2x Beleidigung, 1x Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie 1x sex. Belästigung gefertigt. Gegen fünf Personen wurde ein Platzverweis erteilt. Eine Person (m/34) wollte dem nicht nachkommen und musste in Gewahrsam genommen werden. Überdies verlief der Samstag im Gesamten weitgehend störungsfrei. (ah)

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