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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge entwendet - Zeugen gesucht

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Samstag, 20.06.2026, 00.50 Uhr bis Montag, 22.06.2026, 08.00 Uhr zwei Toyota Hilux in den Farben Grau und Grün von einem Grundstück einer Fahrzeugfirma in der Ringstraße entwendet. Die Fahrzeuge haben je einen Wert von rund 65.000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen werden von der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0154870/2026 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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