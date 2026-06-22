LPI-GTH: Biertischgarnituren gestohlen - Zeugen gesucht

Pferdsdorf (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der L 1017 zwischen Pferdsdorf und Herleshausen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 18.30 Uhr die Straße in Richtung L1021. An einer Kreuzung kam es zur Kollision mit einem 35-jährigen Ford-Fahrer, der die L 1021 aus Richtung Eisenach befuhr. Der Fahrer sowie seine 13 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die ...

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