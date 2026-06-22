LPI-GTH: Biertischgarnituren gestohlen - Zeugen gesucht
Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)
Drei Bierzeltgarnituren wurden durch Unbekannte am 21.06.2026 zwischen 02.00 Uhr und 07.30 Uhr entwendet. Die Garnituren waren in der Straße 'Auf der Hub' abgestellt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0154329/2026 entgegengenommen. (ah)
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Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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