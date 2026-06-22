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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwerer Verkehrsunfall

Pferdsdorf (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend wurden vier Personen bei einem Verkehrsunfall auf der L 1017 zwischen Pferdsdorf und Herleshausen verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 22 Jahre alte VW-Fahrerin gegen 18.30 Uhr die Straße in Richtung L1021. An einer Kreuzung kam es zur Kollision mit einem 35-jährigen Ford-Fahrer, der die L 1021 aus Richtung Eisenach befuhr. Der Fahrer sowie seine 13 Jahre alte Beifahrerin wurden schwer verletzt. Die 22-jährige Fahrerin des VW und ihre 24-jährige Beifahrerin wurden ebenso schwer verletzt. Alle Personen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung wurde die Straße voll gesperrt. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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