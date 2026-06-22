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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blaulicht aufs Handy: Landespolizeiinspektion Gotha startet WhatsApp-Kanal

LPI-GTH: Blaulicht aufs Handy: Landespolizeiinspektion Gotha startet WhatsApp-Kanal
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LPI Gotha (ots)

Polizeimeldungen in Echtzeit, Warnhinweise direkt aufs Handy und Verkehrsinformationen aus der eigenen Region: Die Thüringer Polizei startet ein neues digitales Angebot und bringt ihre Kommunikation dorthin, wo viele Menschen sind - auf WhatsApp.

Künftig können Interessierte auch den Kanal der Landespolizeiinspektion Gotha (LPI Gotha) abonnieren und dort aktuelle Meldungen aus ihrem direkten Umfeld erhalten. Ob Verkehrsunfall, Vermisstenfahndung oder wichtige Präventionstipps - die Informationen kommen schnell, kompakt und zuverlässig direkt aufs Smartphone. Zum Schutzbereich der LPI Gotha gehört der Landkreis Gotha, der Ilm-Kreis sowie der nördliche Wartburgkreis.

Weitere Informationen sowie der direkte Zugang zum Kanal der LPI Gotha sind auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Thüringer Polizei und auf der Webseite https://polizei.thueringen.de/polizei/landespolizeidirektion/whatsapp-kanaele zu finden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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