LPI-GTH: Fahrt unter berauschenden Mitteln
Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)
Mutmaßlich unter der Einwirkung berauschender Mittel führ ein 46-jähriger Mann am Samstagabend in der Kirchgasse in eine Polizeikontrolle. Dies wurde jedenfalls durch einen Drogenvortest bestätigt. Zu weiteren Beweiszwecken wurde dem E-Scooter-Fahrer in einem Krankenhaus Blut abgenommen und zudem die Weiterfahrt untersagt. (av)
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