LPI-GTH: Transporter gestohlen
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Im Zeitraum vom 19. zum 20. Juni wurde ein in der Brieglebstraße abgestellter Transporter der Marke Nissan im Wert von ca. 3.000 Euro entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum Auffälligkeiten in der Brieglebstraße bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 zu melden. Bezugsnummer: 0153812/2026. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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