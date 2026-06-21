LPI-GTH: Graffito angebracht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Am frühen Samstag Morgen, kurz nach 03 Uhr, begaben sich zwei bis drei derzeit Unbekannte zu einem geparkten Pkw BMW X5 Am Himmelreich in Arnstadt. Der BMW wurde auf unbekannte Art und Weise in Brand gesetzt. Ein davor parkender Ford Transporter erlitt durch den Brand des BMW ebenfalls hohen Sachschaden. Der BMW brannte vor Ort völlig aus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 ...

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