LPI-GTH: Graffito angebracht
Nesse-Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)
Im Zeitraum vom 19. zum 20. Juni brachte eine noch unbekannte Person ein Graffito an der Außenwand eines Supermarktes in der Sülzenbrücker Straße an. Erst einen Tag zuvor wurde ein altes Graffito entfernt. Zeugenhinweise zum Verursacher der Sachbeschädigung nimmt die Polizei in Gotha unter der Rufnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0153769/2026 entgegen. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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