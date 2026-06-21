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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an mehreren PKW - Zeugen gesucht

Eisenach - Wartburgkreis (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, den 19.06.2026 und Samstag, den 20.06.2026 kam es in der Wartburgallee zu Beschädigungen an drei Fahrzeugen. Vermutlich zur Nachtzeitwurden hier jeweils die Heckscheibenwischer abgebrochen, sodass Sachschaden an den Fahrzeugen entstand.

Wer Beobachtungen, den Tathergang betreffend, gemacht hat wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eisenach (Bezugsnummer: 0153910/2026) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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