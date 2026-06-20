Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken auf dem E-Scooter unterwegs

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am frühen Samstag Morgen kontrollierten Beamte der PI Arnstadt-Ilmenau einen E-Scooter-Fahrer in der Langewiesener Straße in Ilmenau.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 30jährigen Ukrainer einen Vorwert von 0,72 Promille.

Es erfolgte die Blutentnahme in einem Krankenhaus, die Unterbindung der Weiterfahrt und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens wegen Verstoß gegen die 0,5-Promille-Grenze des Straßenverkehrsgesetzes. (tb)

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