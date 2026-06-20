Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisierte Zweiradfahrer

Landkreis Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden des 20.06.2026 konnten durch polizeiliche Einsatzkräfte zwei alkoholisierte Zweiradfahrer festgestellt werden. Zunächst hielten die Beamten in der Eisenacher Landstraße in Waltershausen gegen 01.30 Uhr einen 40-jährigen Fahrradfahrer an und unterzogen ihn einer Kontrolle. Bei dieser pustete er einen Atemalkoholwert von 1,7 Promille. Kurz vor 03.00 Uhr wurde dann ein Wert von über 2,1 Promille bei einem 49-jährigen Pedelec-Fahrer in der Erfurter Straße in Gotha gemessen. Gegen beide Männer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (av)

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