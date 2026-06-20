LPI-GTH: Motorradfahrer übersehen
Tonna - Landkreis Gotha (ots)
Am späten Freitagabend befuhr ein Hyundai-Fahrer mit seinem Pkw gegen 23.45 Uhr die B176 aus Gräfentonna kommend in Richtung Bad Langensalza. Dabei überholte der 26-Jährige einen Traktor Deutz und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer einer Zhejiang 650TR. Der 46-jährige Motorradfahrer wich nach rechts aus und kam dabei zu Fall. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen und wollte sich im Anschluss an die Unfallaufnahme selbstständig in eine Klinik begeben. Am Motorrad entstand Sachschaden.(av)
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