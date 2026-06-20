LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt

Gotha - Landkreis Gotha (ots) - Aus dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Eschleber Straße entwendete ein noch unbekannter Täter ein E-Bike im Wert von über 5.000 Euro. Der Diebstahl geschah in der Zeit vom 18.06.2026, 22.30 Uhr bis zum 19.06.2026, 15.40 Uhr. Hinweise zum Verbleib des E-Bikes oder zum Täter nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0153508/2026 entgegen. (av) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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