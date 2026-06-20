LPI-GTH: Trunkenheitsfahrt
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Über 2,1 Promille Alkohol in der Atemluft wies der durchgeführte Alkoholtest eines 42-jährigen Radfahrers am Freitag gegen 21.30 Uhr in der Kindleber Straße auf. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. (av)
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