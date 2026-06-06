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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Polizeipräsidium Südosthessen (ots)

Die seit dem 3. Juni 2026 vermisste Mia Marie Tomczyk wurde wohlbehalten angetroffen.

Die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen wurden daher eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

Offenbach am Main, Pradel, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
Spessartring 61, 63071 Offenbach
Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 069 / 8098-2315
Fax: 0611 / 32766-5307
E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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