POL-OF: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung
Polizeipräsidium Südosthessen (ots)
Die seit dem 3. Juni 2026 vermisste Mia Marie Tomczyk wurde wohlbehalten angetroffen.
Die entsprechenden Fahndungsmaßnahmen wurden daher eingestellt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.
Offenbach am Main, Pradel, PvD
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