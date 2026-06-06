POL-OF: Rücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Hanau (ots) - Gegen 5 Uhr näherte sich ein bislang unbekannter Mann einer Frau in der Straße "Zum Weiher" und entblößte sein Glied. Als die Frau sich abwendete, soll der Mann ihr noch einige Meter gefolgt sein. Anschließend verständigte sie die Polizei. Trotz eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann bisher nicht ermittelt werden. Er wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß, südeuropäisches ...

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