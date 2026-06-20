LPI-GTH: E-Bike entwendet
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Aus dem Kellergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Eschleber Straße entwendete ein noch unbekannter Täter ein E-Bike im Wert von über 5.000 Euro. Der Diebstahl geschah in der Zeit vom 18.06.2026, 22.30 Uhr bis zum 19.06.2026, 15.40 Uhr. Hinweise zum Verbleib des E-Bikes oder zum Täter nimmt die Gothaer Polizei unter der Telefonnummer 03621/781124 und Angabe der Bezugsnummer 0153508/2026 entgegen. (av)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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