Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder entwendet

Eisenach (ots)

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Kasseler Straße entwendeten ein oder mehrere Unbekannte drei Fahrräder. Zuvor waren der oder die Täter gewaltsam in die Kellerräume eingedrungen. Der Gesamtwert des Beutegutes liegt bei ungefähr 15.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 10.00 Uhr und heute, 05.15 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen zum Sachverhalt. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0152614/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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