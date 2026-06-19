LPI-GTH: Verkehrsunfall

Gotha (ots) - Eine 63-jährige Fahrerin eines Opel kollidierte gestern Abend, gegen 19.30 Uhr mit einem am Straßenrand in der Pfullendorfer Straße geparktem Opel. Offenbar hatte die Frau bereits zuvor einen in der Kindleber Straße abgestellten Nissan touchiert. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei der 63-Jährigen durch. Dieser zeigte einen Wert von rund 2,8 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein ...

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