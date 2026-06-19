LPI-GTH: Verkehrsunfall
Dachwig (Landkreis Gotha) (ots)
In den frühen Stunden des gestrigen Abends befuhr eine 63-jährige Fahrerin eines Skoda mit Pferdeanhänger die B176 von Dachwig in Richtung Andisleben. Dabei löste sich ein Rad des Anhängers und kollidierte fortfolgend mit zwei entgegenkommenden Pkw. Es entstand unfallbedingter Sachschaden, Personen verletzten sich nicht. Das Pferd blieb unversehrt und wurde im weiteren Verlauf in einen anderen Anhänger umgeladen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell