LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen
Dienstedt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 86-jähriger Fahrer eines Ford befuhr gestern Nachmittag die L1050 von Dienstedt in Richtung Breitenherda. Dabei kam der Mann nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Straßengraben und kollidierte anschließend mit einem Wasserdurchlass aus Beton. Der Fahrzeugführer wurde schwer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Ford entstand Totalschaden in geschätzter Höhe von 15.000 Euro. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. (jd)
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