Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Hinweise erbeten - Lagerhalle aufgebrochen - Wohnung in Mehrfamilienhaus versucht aufzuhebeln - Versuchter Diebstahl von Kraftstoffen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Zwei Einbrüche in Einfamilienhäuser - Hinweise erbeten

Bebra. Am Freitag (05.06.), gegen 3.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Gilfershäuser Straße nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst die Haustür und eine weitere Tür aufzuhebeln, um in das Gebäude zu gelangen. Nachdem diese Versuche misslangen, öffneten die Unbekannten auf nicht bekannte Weise das Garagentor eines Gartenschuppens und durchwühlten diesen nach Wertgegenständen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Wildeck. Am Samstag (06.06.), zwischen 10.45 und 10.55 Uhr, schlugen zwei unbekannte Täter nach derzeitigen Erkenntnissen ein Loch in ein Terrassenfenster und gelangten anschließend in ein Einfamilienhaus in der Straße "Finkenweg". Dort wurde lediglich eine Schublade geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Lagerhalle aufgebrochen

Neuenstein. Zwischen Montagmorgen (01.06.), 1 Uhr und Freitagabend (05.06.), gegen 18 Uhr, brachen Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen in der Hersfelder Straße einen Zugang zu einer Lagerhalle auf dem Gelände eines Bauhofs auf und entwendeten drei Motorsensen und ein Stromaggregat. Das Diebesgut platzierten sie außerhalb der Lagerhalle, wo es glücklicherweise aufgefunden werden konnte. Es entstand kein Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Unbekannte beschädigen Auto

Philippsthal. Am Freitagnachmittag (05.06.), zwischen 15 und 18.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Heckscheibe eines Renault X53 auf unbekannte Weise ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Wohnung in Mehrfamilienhaus versucht aufzuhebeln

Bad Hersfeld. Am Samstag (06.06.), zwischen 16.30 und 20.50 Uhr, gelangten Unbekannte zunächst auf unbekannte Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Hainstraße. Innerhalb des Gebäudes versuchten die unbekannten Täter eine geschlossene Wohnungstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in geringer Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Zwei Kennzeichen entwendet

Ludwigsau. In der Nacht von Samstag (06.06.) auf Sonntag (07.06.) entwendeten Unbekannte in der Straße "Erlenweg" die beiden Kennzeichen "HEF-Gl 22" und "ROF-GL 73", welche an einem VW Transporter und einem VW Caddy angebracht waren. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der 0662/932-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Unbekannte versuchen in Gaststätte und Gewerbe zu gelangen - Hinweise erbeten

Rotenburg a. d. Fulda. Von Samstagabend (06.06.), gegen 21 Uhr, auf Sonntagmittag (07.06.), gegen 12 Uhr, versuchten sich Unbekannte nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst in der Straße "Steinweg" Zutritt zu einer Gaststätte zu verschaffen. Der Versuch eine Tür aufzuhebeln scheiterte, weshalb die Täter von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Auch ein Mehrfamilienhaus war in der Straße "Steinweg" das Ziel Unbekannter. Dort versuchten die Täter die Hauseingangstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch erneut und flüchteten vom Tatort.

Die unbekannten Täter können wie folgt beschrieben werden: Täter 1 und 2: männlich, 15-20 Jahre alt, trugen schwarze Kapuzenpullover und schwarze Hosen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Versuchter Diebstahl von Kraftstoffen

Alheim. Am Sonntag (07.06.), gegen 21.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter in der Straße "Im Gehege" Kraftstoff aus einem dort befindlichen Gewerbegebäude zu entwenden. Die Unbekannten gelangten nach derzeitigen Erkenntnissen auf nicht bekannte Weise in das Gebäude und versuchten Kraftstoff in Kanister abzufüllen. Bei der Tatausführung wurden sie nach derzeitigen Erkenntnissen gestört und flüchteten vom Tatort, wobei eine Plexiglasscheibe beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter der 06623/937-0, jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

(Lukas Rech)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell