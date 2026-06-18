LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle
Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)
Heute Morgen führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen in der Hüttenstraße durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 20 km/h. 70 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 12 davon zu schnell. Eine 19-jährige Fahrerin eines Volvo durchfuhr den Bereich mit 46 km/h. Geschwindigkeitsübertretungen werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog geahndet. Entsprechende Geldbußen wurden erhoben. (jd)
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