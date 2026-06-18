LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet
Ilmenau (ots)
Ein 26-jähriger Fahrer eines E-Bikes befuhr gestern Abend die Ludwig-Jahn-Straße offenbar nachdem er alkoholische Getränke konsumiert hatte. Dies zeigte ein im Rahmen einer Verkehrskontrolle durchgeführter Atemalkoholtest. Aufgrund des Vorwertes von 1,7 Promille wurde zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt unterbunden. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Verfahren eingeleitet. (jd)
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