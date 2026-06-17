LPI-GTH: 15-Jährige leicht verletzt
Neudietendorf (Landkreis Gotha) (ots)
Ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr heute Morgen die Lindenstraße in Richtung Hauptstraße. Offenbar übersah er ein von rechts kommendes Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß mit der 15-jährigen Fahrerin, die in der Folge stürzte und sich leicht verletzte. (ah)
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