LPI-GTH: 15-Jährige leicht verletzt

Gotha (ots) - Polizeibeamte kontrollierten gestern Abend einen 25-jährigen Fahrer eines E-Scooters im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Gartenstraße. Ein bei dem 25 Jahre alten Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 0,7 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der 25-Jährige zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Verfahren gegen ihn wurde eingeleitet. (jd) ...

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