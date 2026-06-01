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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei nimmt Einbrecher fest

POL-NE: Polizei nimmt Einbrecher fest
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Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der Nacht zu Montag, 1. Juni, hat die Polizei zwei Männer im Alter von 35 und 50 Jahren erwischt, die offenbar versucht hatten, gegen 1:20 Uhr in ein Haus an der Bahnstraße in Neuss-Norf einzusteigen. Ein Hausbewohner hatte Hebelgeräusche wahrgenommen und die Polizei verständigt. Die herbeigerufenen Beamten konnten den jüngeren der beiden Verdächtigen offenbar beim "Schmiere stehen" vor dem Mehrfamilienhaus antreffen, der ältere Mann wurde wenig später versteckt im Garten gefunden. Bei ihm wurde mögliches Einbruchswerkzeug festgestellt. Außerdem wies die Terrassentür im Erdgeschoss augenscheinlich frische Hebelmarkten auf. Die beiden Tatverdächtigen - deutsche Staatsbürger und bereits mehrfach polizeibekannt - wurden vorübergehend festgenommen und nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der Nacht zu Samstag, 31. Mai, an der Gothestraße in Orken. Hier drang ein unbekannter Mann kurz vor 1 Uhr ins Gebäude ein, indem er ein Fenster aufhebelte. Beim Durchsuchen der Räume traf er im Schlafzimmer auf die Bewohnerin. Diese schrie, woraufhin sich der mutmaßliche Einbrecher entfernte. Beschrieben werden kann er als etwa 180 Zentimeter groß und augenscheinlich dunkelhäutig, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem dunklen Kapuzenpullover.

Insgesamt kam es in der vergangenen Woche zu 11 Einbrüchen im Rhein-Kreis Neuss. Viermal schlugen die Verdächtigen in Neuss zu, dreimal in Meerbusch. Aus Grevenbroich und Dormagen wurden jeweils zwei Taten gemeldet.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 seine Arbeit aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden. Zudem erinnert die Polizei an die Möglichkeit, sich kostenlos zum Thema Einbruchsschutz von Häusern und Wohnungen beraten zu lassen. Ein Termin kann ebenfalls

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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