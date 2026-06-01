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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ermittler suchen mögliche Unfallbeteiligte und Zeugen

Dormagen (ots)

Eine Verkehrsteilnehmerin hat am Freitag (29.05.) gegen 13:20 Uhr einen möglichen Verkehrsunfall auf der Neusser Straße bei der Polizei gemeldet. Die Zeugin hatte gesehen, wie ein Kind im Alter von etwa elf bis 13 Jahren vor einem älteren Renault Twingo lag. Zudem sei ein weißer Fußball über die Straße gerollt.

Anschließend soll der Junge aufgestanden sein, das Kennzeichen des Autos fotografiert haben und in Richtung Friedhof davon gehumpelt sein. Die Autofahrerin, nach Angaben der Zeugin eine Frau im Alter von 34 bis 44 Jahren mit schwarzen Haaren und blonden Spitzen, soll kopfschüttelnd in Richtung Allerheiligen weitergefahren sein.

Bislang haben sich bei der Polizei weder das Kind noch die Autofahrerin gemeldet.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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