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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Neuss (ots)

Ein 29 Jahre alter Mann aus Neuss hat sich am Freitag (29.05.) gegen 21:50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Elvekumer Weg in Grimlinghausen schwer verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war der Mann mit einem E-Scooter einer Verleihfirma unterwegs. Im Bereich der Kreuzung Elvekumer Weg/Volmerswerther Straße übersah er einen Absperrpfosten und stürzte. Da seine Atemluft nach Alkohol roch, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 02131 300-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden. (-14014)

Alkohol wirkt sich auch in kleinen Mengen mitunter erheblich auf das Reaktions- und Fahrvermögen aus. Besonders auf zwei Rädern sollten Sie daher besser ganz auf Alkoholkonsum verzichten. Bei Ausfallerscheinungen oder einem Unfall drohen zudem bereits ab 0,3 Promille der Entzug des Führerscheins sowie Geld- oder sogar Freiheitsstrafen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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