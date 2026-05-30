Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Grevenbroich tödlich verletzt

Grevenbroich (ots)

Am Samstag, 30.05.2026, gegen 21:25 Uhr ereignete sich auf der Tannenstraße in Grevenbroich-Neuenhausen ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 26jährigen Motorradfahrers. Dieser befuhr zur Unfallzeit die Straße Am Siefweg in Richtung der Tannenstraße. An der dortigen Einmündung wollte er nach rechts in die Tannenstraße einbiegen. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine dortige Hecke und prallte anschließend gegen einen hinter der Hecke befindlichen Zaun. Durch anwesende Unfallzeugen wurde der Verunfallte aus der Hecke befreit und an die hinzugezogenen Rettungskräfte übergeben. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Aufprall lebensgefährlich am Kopf. Unter Hinzuziehung eines Rettungshubschraubers wurde der Verunfallte vor Ort medizinisch versorgt, erlag jedoch vor Ort seinen schweren Kopfverletzungen. Für die Dauer der medizinischen Behandlung sowie der Unfallaufnahme, zu der auch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei hinzugezogen wurde, wurde die Straße gesperrt. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Unfalls aufgenommen. Wei

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