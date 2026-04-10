Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Deine PoliZEIT - Informationsveranstaltungen der Polizei Koblenz

Koblenz (ots)

Im Rahmen der landesweiten Aktionswoche "Deine PoliZEIT" vom 13.04.2026 bis 19.04.2026 finden im Bereich des Polizeipräsidiums Koblenz insgesamt vier Veranstaltungen statt.

Folgende Veranstaltungen sind in der nächsten Woche geplant:

Dienstag, 14.04.2026, 17:00 - 19:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Bewerbungstraining in Betzdorf Wo? Polizeiinspektion Betzdorf, Friedrichstraße 21, 57518 Betzdorf

Mittwoch, 15.04.2026, 18:00 - 20:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Berufsinformationsabend der Polizei Neuwied Wo? Polizeiinspektion Neuwied, Reckstraße 6, 56564 Neuwied

Freitag, 17.04.2026, 15:00 - 18:00 Uhr: Deine PoliZEIT - Fit like a Cop? (Polizei Adenau) Wo? Polizeiinspektion Adenau, Im Straußenpesch 8, 53518 Adenau

Samstag, 18.04.2026, 10:00 - 15:00 Uhr : Deine PoliZEIT - (D)Ein Tag bei der Polizei Andernach Wo? Polizeiinspektion Andernach, Am Stadtgraben 19, 56626 Andernach

Bei den Veranstaltungen erhalten die Teilnehmer (ab 14 Jahren) Einblicke in den Polizeiberuf, erfahren mehr über das Auswahlverfahren der Polizei Rheinland-Pfalz, können mit Kolleginnen und Kollegen sprechen und ihr Können beim Sporttest beweisen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen sind auf der Website der Polizei Rheinland-Pfalz zu finden: https://s.rlp.de/P1yUjS2

Bei Interesse an einer Teilnahme durch Medienvertreter, werde diese gebeten, sich auch bei den entsprechenden Dienststellen für die Veranstaltungen anzumelden.

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