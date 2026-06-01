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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Meerbusch (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zur Beschädigung eines Autos, die sich zwischen Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 23. Mai, 9 Uhr, an der Grünstraße im Meerbuscher Stadtteil Büderich ereignet hat.

In diesem Zeitraum wurde ein am Straßenrand geparkter, schwarzer Fiat 500 möglicherweise von einem anderen Fahrzeug zerkratzt.

Das Verkehrskommissariat 1 nimmt sachdienliche Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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