Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Geparktes Fahrzeug beschädigt

Meerbusch (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zur Beschädigung eines Autos, die sich zwischen Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 23. Mai, 9 Uhr, an der Grünstraße im Meerbuscher Stadtteil Büderich ereignet hat.

In diesem Zeitraum wurde ein am Straßenrand geparkter, schwarzer Fiat 500 möglicherweise von einem anderen Fahrzeug zerkratzt.

Das Verkehrskommissariat 1 nimmt sachdienliche Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

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