Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
POL-NE: Geparktes Fahrzeug beschädigt
Meerbusch (ots)
Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zur Beschädigung eines Autos, die sich zwischen Donnerstag, 21. Mai, 18 Uhr, und Samstag, 23. Mai, 9 Uhr, an der Grünstraße im Meerbuscher Stadtteil Büderich ereignet hat.
In diesem Zeitraum wurde ein am Straßenrand geparkter, schwarzer Fiat 500 möglicherweise von einem anderen Fahrzeug zerkratzt.
Das Verkehrskommissariat 1 nimmt sachdienliche Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.
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