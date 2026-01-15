Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Fast-)Unfall: Kind entfernt sich

Iserlohn-Letmathe (ots)

Eine gewissenhafte Pkw-Fahrerin hat der Polizei am Mittwochmorgen einen möglichen Zusammenstoß mit einem Kind gemeldet. Die Pkw-Fahrerin bog gegen 7.50 Uhr von der Von-der-Kuhlen-Straße nach links in die Friedensstraße ab, genau in dem Moment, als ein Kind die Friedensstraße überquerte. Die Fahrerin bremste stark ab, kann aber nicht definitiv sagen, ob es zu einer Berührung kam. Die etwa 14- bis 15-jährige, vermutlich weibliche und blonde Person lief jedenfalls unbeeindruckt weiter. Die Polizei bittet die betroffene Person bzw. deren Eltern oder andere Zeugen, sich zu melden unter Telefon 9199-0. (cris)

