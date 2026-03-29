PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Nach Ladendiebstahl festgenommen +++ Unvermittelt ins Gesicht geschlagen +++ Fahrräder aus Garage entwendet

Hofheim (ots)

Hofheim 1. Ladendiebstahl mit Täterfestnahme, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, Samstag, 28.03.2026, 17:30 Uhr (ds) Am Samstagnachmittag kam es in einem Ladengeschäft im Main-Taunus-Zentrum zu einem Ladendiebstahl. Um 17:30 Uhr wurde eine 39-jährige weibliche Person von dem Ladendetektiv beobachtet wie sie Waren im Gesamtwert von 3000,- Euro an der Kasse vorbei, ohne dafür zu bezahlen, mitnehmen wollte. Die Mehrzahl an Artikel wurden nach Eintreffen der Streife an das Geschäft ausgehängt. Die 39-Jährige wurde festgenommen und zwecks weiterer Maßnahmen auf die Polizeistation Eschborn verbracht um einem Haftrichter vorgeführt zu werden.

2. Unvermittelt ins Gesicht geschlagen,

Bad Soden, Am Bahnhof, Samstag, 28.03.2026, 12:24 Uhr (ds) Durch eine unbekannte Person wurde dem 24-jährigen, männlichen Geschädigten unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. In der Straße Am Bahnhof in Bad Soden hat der männliche Schläger um 12:24 Uhr dem Geschädigten gegen dessen linken Auges geschlagen. Der Hintergrund des Faustschlags ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Schläger kann wie folgt beschrieben werden: Osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 165 cm groß, schwarze Haare und trug eine blaue Jacke. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Rufnummer 06196/2073-0.

3. Fahrräder aus Garage entwendet,

Kelkheim-Münster, Franz-Schubert-Straße, Freitag, 27.03.2026 21:00 bis Samstag, 28.03.2026 08:50 Uhr (ds) Zu einem Diebstahl zweier Mountainbikes aus einer Garage eines Einfamilienhauses ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag gekommen. Durch die, auf dem Grundstück befindliche Zugangstür zur Garage, haben sich die Täter widerrechtlich Zugang verschafft. Dort konnten die unbekannten Täter mit zwei Mountainbikes unerkannt die Flucht antreten. Die Mountainbikes können wie folgt beschrieben werden: Riese&Müller Homage GT rohloff in der Farbe Blau Simplon Rapcon Pmax CX B3; XT-12 in der Farbe Rot Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt Hinweise zu dieser Tat unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

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