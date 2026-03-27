PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbruch in Restaurant +++ Einbrecher von Mitarbeiterin überrascht +++ E-Scooter gestohlen +++ Falsche Handwerker +++ Unfall mit Verletztem

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Restaurant,

Bad Soden, Zum Quellenpark, Freitag, 27.03.2026, 01:18 Uhr

(jk)Am Freitag wurde in ein Restaurant in Bad Soden eingebrochen. Zwei Täter näherten sich um 01:18 Uhr dem Restaurant in der Straße "Zum Quellenpark" und schlugen ein Fenster ein. Die Räume wurden von den Dieben durchsucht und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. Aufmerksame Passanten beobachteten die Täter und kontaktierten die Polizei. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte einer der beiden Einbrecher festgenommen werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 30-jährige Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zum zweiten Täter dauern weiter an. Hinweise erbittet die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196/9695-0.

2. Einbrecher von Mitarbeiterin überrascht, Liederbach, An den Hopfgärten, Freitag, 27.03.2026, 04:00 Uhr

(jk)In den frühen Morgenstunden des Freitags wurde ein Einbrecher von einer Mitarbeiterin überrascht. Der männliche Täter gelangte gegen 04:00 Uhr mit brachialer Gewalt über ein Fenster in den Speisesaal eines Seniorenheims in der Straße "An den Hopfgärten". Aufgeschreckt von einer Mitarbeiterin flüchtete der Mann ohne Beute. Er wird als etwa 170 cm groß beschrieben, war dunkel gekleidet und trug eine Skimaske. Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06195/6749-0 bei der Polizeistation Kelkheim zu melden.

3. E-Scooter gestohlen,

Kelkheim, Am Marktplatz, Donnerstag, 26.03.2026, 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr

(jk)In Kelkheim wurde am Donnerstagabend ein E-Scooter gestohlen. Im kurzen Zeitfenster von 19:00 Uhr bis 19:15 Uhr hatte der Besitzer des Rollers mit dem Kennzeichen "920 GAW" diesen an einem Fahrradständer auf dem Marktplatz abgestellt, jedoch nicht angeschlossen. Währenddessen wurde der E-Scooter der Marke Ninebot unbemerkt entwendet. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195/6749-0 entgegen. 4. Falsche Handwerker, Kriftel, Friedrichstraße, Donnerstag, 26.03.2026, 17:00 Uhr bis 18:44 Uhr

(jk)Am späten Donnerstagnachmittag wurde eine Seniorin in Kriftel Opfer von falschen Handwerkern. Gegen 17:00 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür in der Friedrichstraße und bot an, die Dachrinnen zu reparieren. Hierzu wurde ein Preis vereinbart. Während der Arbeiten forderten die Betrüger einen immer höheren, völlig überteuerten, Preis. So unter Druck gesetzt übergab die Seniorin den Tätern mehrere tausend Euro Bargeld. Die Betrüger flüchteten mit einem weißen Transporter mit Wiesbadener Kennzeichen. Nur einer drei Täter konnte näher beschrieben werden. Dieser war gepflegt gekleidet, hatte eine stämmige Statur, dunkle kurze Haare und war glattrasiert. Er sprach deutsch ohne Akzent. Die beiden anderen Täter trugen Arbeitskleidung. Mögliche Hinweisgeber werden gebeten sich unter der Rufnummer 06192/2079-0 bei der Polizeistation Hofheim zu melden.

5. Unfall mit Verletztem,

Bad Soden, Landesstraße 3015/Schwalbacher Straße, Donnerstag, 26.03.2026, 19:15 Uhr

(jk)Am Donnerstagabend kam es im Bereich Bad Soden auf der Landesstraße 3015/Schwalbacher Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Gegen 19:15 Uhr befuhr eine 60-jährige Fahrzeugführerin mit einem VW Tiguan die Schwalbacher Straße aus Richtung des Krankenhauses kommend. Sie beabsichtigte nach rechts auf die L3015 abzubiegen. Hierbei soll sie auf die Gegenfahrbahn der L3015 gekommen sein und frontal gegen einen dort fahrenden Chevrolet gestoßen sein. Der 65-jährige Königsteiner wurde hierbei verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

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