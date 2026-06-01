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Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht rücksichtslosen Autofahrer

Grevenbroich (ots)

Nur dank Glück und schneller Reaktion von Verkehrsteilnehmern konnte am Freitag, 29. Mai, ein Verkehrsunfall auf der Bergheimer Straße in Grevenbroich verhindert werden.

Gegen 15:30 bedrängte der Fahrer eines schwarzen BMW mit Berliner Kennzeichen andere Verkehrsteilnehmer durch Aufblenden und dichtes Auffahren. Trotz Überholverbot setzte der Unbekannte zu mehreren Überholvorgängen an, einen davon musste er abbrechen, bei einem anderen zwang er einen Traktor auf Höhe der Einmündung Gubisrather Straße zu einer Gefahrenbremsung. Da der BMW-Fahrer trotz Gegenverkehr weiter auf der Gegenfahrbahn fuhr, wurde der Pkw vor ihm gezwungen, auf den Grünstreifen auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden.

Dabei verletzte sich der Fahrzeugführer leicht.

Der unbekannte Verkehrsteilnehmer bog schließlich in Richtung Rosellerheide ab und zeigte dem Verletzten noch eine obszöne Geste.

Aufgrund dieser Verkehrsgefährdung ist das Verkehrskommissariat 1 der Polizei auf der Suche nach Zeugen, die weitere Hinweise zu dem Geschehen machen können.

Entsprechende Meldungen werden unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegengenommen. (-14015)

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

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