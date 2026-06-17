LPI-GTH: Kollision
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 11-jähriger Fahrradfahrer sowie ein 47 Jahre alter Skoda-Fahrer kollidierten gestern Nachmittag in der Straße "Am Himmelreich". Offenbar hatten sich die Verkehrsteilnehmer gegenseitig übersehen. Der Junge wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstanden unfallbedingte Sachschäden. (jd)
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