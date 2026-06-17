LPI-GTH: Kollision

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Gestern, gegen 17.15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Nordstraße/Gillersdorfer Straße. Ein 42-jähriger Fahrer eines Ford befuhr die Nordstraße in Richtung Mühlbergstraße und bog im Kreuzungsbereich nach rechts ab. Dabei übersah er offenbar ein 2-jähriges Mädchen, welches die Gillersdorfer Straße mit ihrem Dreirad in Richtung Hauptstraße befuhr. Es kam zur ...

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