LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 28-jähriger Fahrer eines BMW wurde heute Morgen einer Verkehrskontrolle in der Ichtershäuser Straße unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet. (jd)
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