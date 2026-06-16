LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots) - Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen zu einer mutmaßlichen Körperverletzung am 11. April 2026 zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr im Schlossgarten. Ein bisher unbekannter Mann soll auf ein 15 Jahre altes Mädchen, das auf einer Mauer saß, zu gegangen sein. Er wirkte auf die Jugendliche ein, nahm ihr Handy und warf es auf den Boden. Das Mädchen erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Mann ...

mehr