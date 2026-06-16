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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

LPI-GTH: Eigentümer gesucht
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Gotha (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes am 08. Juni wurde im Stadtgebiet eine Leiter sichergestellt. Die Leiter besteht aus Aluminium und hat hölzerne Sprossen. Die Polizei sucht den rechtmäßigen Eigentümer. Dieser wird gebeten sich mit einem geeigneten Nachweis mit der Polizei Gotha, persönlich oder unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0141016/2026), in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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