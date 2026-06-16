LPI-GTH: Briefkasten beschädigt
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Ein Briefkastensystem in der Heinrich-Heine-Straße beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen vermutlich mittels Feuerwerkskörper. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Tat ereignete sich heute Nacht, gegen 01.20 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0149015/2026) entgegen. (jd)
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