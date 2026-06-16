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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Bauwagen

Kahlert (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 12. Juni, 14.30 Uhr und gestern, 10.30 Uhr begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einem Bauwagen im Bereich "Hüttenwand" und öffneten diesen gewaltsam. Im Anschluss entwendeten der oder die Täter Benzinkanister samt Sonderkraftstoff für Kleingeräte im Wert von rund 250 Euro. Zeugen zum Sachverhalt werden gebeten, sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0148654/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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