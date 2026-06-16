LPI-GTH: Diebstahl aus Getränkewagen
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Aus einem in der Straße "Am Bahnhof" befindlichen Getränkewagen entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen diverse alkoholische Getränke im Gesamtwert von ungefähr 1.000 Euro. Zuvor drangen der oder die Täter gewaltsam in den Ausschankwagen ein, sodass Sachschaden entstand. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 14. Juni, 23.00 Uhr und gestern, 06.30 Uhr begangen. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0148128/2026) entgegen. (jd)
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Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
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