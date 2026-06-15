LPI-GTH: Pkw defekt

Ilmenau (ots) - Heute Morgen befuhr ein 15-jähriger Fahrer einer Simson mit seiner Sozia (w/16) die Schleusinger Straße von Manebach in Richtung Ilmenau als plötzlich ein Ast auf die Fahrbahn fiel und das Vorderrad des Mopeds erfasste. Die Jugendlichen kamen infolgedessen zu Fall und verletzten sich leicht. Sie wurden mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde voll gesperrt. Das Moped wurde geborgen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

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