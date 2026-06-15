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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw defekt

Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Seat die BAB 4 und bemerkte einen Schaden an seinem Fahrzeug. Der Mann nutzte fortfolgend die Abfahrt Eisenach/Ost, als der Motorraum des Seat Feuer fing. Der 49-Jährige konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Als Ursache des Brandes wird ein technischer Defekt angenommen. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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