LPI-GTH: Pkw defekt
Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis) (ots)
Heute Morgen befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Seat die BAB 4 und bemerkte einen Schaden an seinem Fahrzeug. Der Mann nutzte fortfolgend die Abfahrt Eisenach/Ost, als der Motorraum des Seat Feuer fing. Der 49-Jährige konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Feuerwehr kam zum Einsatz. Als Ursache des Brandes wird ein technischer Defekt angenommen. (jd)
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