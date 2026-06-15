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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsinsel überfahren

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Bei einem 39-Jährigen wurde heute Morgen eine Blutentnahme angeordnet. Zuvor befuhr er mit einem VW gegen 02.00 Uhr die Langensalzer Straße. Nachdem der Mann eine Verkehrsinsel überfuhr, platzten beide Vorderreifen seines Fahrzeugs. Ein Zeuge nahm einen lauten Knall wahr und informierte daraufhin die Polizei. Der mit dem 39-Jährigen durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2 Promille. An dem Fahrzeug entstand Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Gegen den VW-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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