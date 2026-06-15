LPI-GTH: Alkoholisiert
Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 62-jähriger Fahrer eines VW wurde in den späten Stunden des gestrigen Tages einer Verkehrskontrolle im Oberweg unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des 62 Jahre alten Mannes wurde sichergestellt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet. (jd)
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