LPI-GTH: Alkoholisiert

Ilmenau (ots) - Am Samstagabend gegen 22:30 Uhr befuhr ein 40-Jähriger mit seinem Pkw Ford die Elgersburger Straße. An der Erfurter Straße wollte er nach links in Richtung BAB71 einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 59-jährigen Kia-Fahrer und es kam zu Kollision. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Am Ford entstand unfallbedingter Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro, am ...

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