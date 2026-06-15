Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Keller - Mountainbike entwendet

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom Samstag, den 13.06.2026, 19.00 Uhr und Sonntag, den 14.06.2026, 09.00 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Bielfeldstraße ein. Im Kellerbereich öffneten sie gewaltsam ein Kellerabteil eines 61-Jährigen und entwendeten daraus ein Gravelbike der Marke Salsa im Wert von rund 4.000 Euro. Das Fahrrad war dunkelgrau mit gelbem Oberrohr. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677-601124) unter Angabe der Bezugsnummer 0147633/2026 zu melden. (mla

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