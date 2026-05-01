Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Traktor samt Anhänger umgekippt

Herold (ots)

Am 01.05.2026 erhielt die Polizei um 13:54 Uhr die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der L322 in der Gemarkung 56368 Herold. Eine Person sei unter einen umgekippten Traktor geraten. Vor Ort ergab sich, dass das Gespann auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam und in der Böschung umkippte. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass es sich lediglich um einen Schmalspurtraktor ohne Kabinenaufbau und einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h handelte. Der Fahrzeugführer erlitt lediglich leichtere Verletzungen und war vor Ort ansprechbar. Beim Verkehrsunfallverursacher konnte festgestellt werden, dass dieser stark alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,71 Promille. Dem 18-jährigen Beschuldigten aus der VG Aar-Einrich wurde eine Blutprobe entnommen.

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