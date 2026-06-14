LPI-GTH: Pkw von Badegast beschädigt - Zeugen gesucht
Eisenach, Sportpark 4 - Wartburgkreis (ots)
Am 12.06.2026, zwischen 11:20 Uhr und 13:00 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Schwimmbades ein abgeparkter Pkw eines Badegastes durch eine derzeit unbekannte Person beschädigt. Wer Beobachtungen bezüglich des Tathergangs gemacht hat, wird gebeten sich auf der Polizeiinspektion Eisenach zu melden (Bezugsnummer: 0146610/2026).(jk)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Eisenach
Telefon: 03691/261124
E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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