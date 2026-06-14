LPI-GTH: Auf dem E-Scooter unter Drogeneinfluss durch Gotha "gerauscht"
Gotha - Landkreis Gotha (ots)
Gleich auf mehrere Substanzen schlug ein Drogenvortest bei der Verkehrskontrolle eines E-Scooters am Samstagnachmittag in Gotha / Ost an. Die 34-jährige Fahrerin stand offenbar unter dem Einfluss von THC sowie Methamphetamin. Die Weiterfahrt wurde daher unterbunden und eine Blutentnahme durchgeführt. Bei positivem Blutergebnis erwartet die Fahrerin eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln. (rd)
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