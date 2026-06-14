LPI-GTH: Auf dem E-Scooter unter Drogeneinfluss durch Gotha "gerauscht"

LK Gotha (ots) - Eine schwer- und zwei leichtverletzte Personen sind die Bilanz eines folgenschweren Verkehrsunfalles. Ein Mopedfahrer übersah südlich von Gotha einen am Straßenrand abgeparkten Pkw und kollidierte mit diesem. In der weiteren Folge stieß das Moped mit einem nachfolgenden Moped zusammen. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber abtransportiert ...

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