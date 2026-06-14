LPI-GTH: Alkoholisiert im Auto

Arnstadt, Stadtilm, Ilmenau, Ilm-Kreis (ots) - In der Ichtershäuser Straße in Arnstadt kontrollierte die Polizei gestern Abend einen 27-Jährigen, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht, es bestand keine gesetztliche Pflichtversicherung für den E-Scooter. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige gegen ihn erstattet. In den Freitagnachtstunden ...

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