LPI-GTH: Alkoholisiert im Auto
Ohrdruf / LK Gotha (ots)
Der Alkoholkonsum wurde einem 57jährigen VW-Fahrer am Freitagabend in Ohrdruf zum Verhängnis. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle brachte er es auf einen Atemalkoholwert von 0,88 Promille. Nach Absolvierung eines gerichtsverwertbaren Tests leiteten die Beamten ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und unterbanden die Weiterfahrt. (ri)
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