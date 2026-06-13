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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Verkehrsverstöße geahndet

Arnstadt, Stadtilm, Ilmenau, Ilm-Kreis (ots)

In der Ichtershäuser Straße in Arnstadt kontrollierte die Polizei gestern Abend einen 27-Jährigen, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Am Fahrzeug war kein Versicherungskennzeichen angebracht, es bestand keine gesetztliche Pflichtversicherung für den E-Scooter. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und Anzeige gegen ihn erstattet. In den Freitagnachtstunden stoppte die Polizei in Marlishausen einen VW-Fahrer und führte eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Es stellte sich heraus, dass die amtlichen Kennzeichen am Fahrzeug manipuliert waren. Der 57-jährige Fahrzeugführer konnte zudem keinen Versicherungsschutz für das Fahrzeug vorweisen. Die Beamten stellten die Kennzeichen sicher und unterbanden die Weiterfahrt. Der 57-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Auch in Ilmenau wurde in den Freitagnachtstunden eine E-Scooter-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass die 38-jährige Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war; ein Drogenvortest verlief positiv aus Cannabis. Die Frau wurde zur Blutentnahme in ein Klinikum verbracht und die Weiterfahrt untersagt.

In Stadtilm stellte die Polizei in den frühen Samstagmorgenstunden sogleich zwei Verkehrsverstöße fest. Ein 48-Jähriger wurde mit seinem Ford in der Feldstraße kontrolliert, ein Atemalkoholtest ergab einen Vorwert von 1,06 Promille. Auf der Polizeiinspektion wurde ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Mann eröffnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. In der Maxim-Gorki-Straße wurde eine Opel-Fahrerin kontrolliert. Ein Atemalkoholtest mit der 40-Jährigen ergab einen Vorwert von über 2 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Die Fahrerin muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten und darf vorerst gar keinen Pkw mehr führen. (jk)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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