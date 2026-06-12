LPI-GTH: Blumen entwendet
Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)
Von einem Grab eines Friedhofes entwendete gestern Vormittag ein bis dahin Unbekannter mehrere Blumensträuße. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten 64-Jährigen als möglichen Tatverdächtigen bekannt machen. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet und das Beutegut zurückgegeben. (jd)
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