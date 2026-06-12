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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Blumen entwendet

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Von einem Grab eines Friedhofes entwendete gestern Vormittag ein bis dahin Unbekannter mehrere Blumensträuße. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten 64-Jährigen als möglichen Tatverdächtigen bekannt machen. Ein Verfahren gegen den Mann wurde eingeleitet und das Beutegut zurückgegeben. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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